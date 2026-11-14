La detección se produce en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos

Las bacterias causantes del impétigo habían desarrollado resistencias a estos antibióticos

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha alertado de la detección de casos de impétigo infantil causados por bacterias resistentes a los antibióticos mupirocina y ácido fusídico, concretamente en algunas zonas de la comunidad autónoma de Aragón y de la provincia de Palencia.

La detección se produce en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), y ha sido denunciada por varios profesionales sanitarios que han identificado cepas de 'Staphylococcus aureus', una de las bacterias causantes del impétigo, resistentes a mupirocina y ácido fusídico, dos antibióticos que se utilizan en forma de pomada aplicándose directamente sobre la piel para tratar las formas leves y localizadas de esta infección.

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Resistencia a los antibióticos

En los casos detectados el tratamiento inicial no produjo la respuesta esperada y, posteriormente se confirmó que las bacterias causantes del impétigo habían desarrollado resistencias a estos antibióticos. Los estudios realizados permitieron identificar grupos de bacterias muy similares entre sí que presentaban patrones de resistencia a determinados antibióticos. Estos hallazgos podrían indicar cambios en la epidemiología de esta infección en algunos territorios.

Ante esta situación, expertos de Aragón han elaborado recomendaciones para optimizar el manejo de estos casos. Entre ellas, se plantea valorar el uso de antisépticos tópicos en lesiones localizadas antes de recurrir a antibióticos, así como realizar estudios siempre que sea posible para conocer mejor las bacterias implicadas y seleccionar el tratamiento más adecuado.

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Qué es el impétigo

El impétigo es una infección superficial de la piel frecuente en la infancia que suele manifestarse mediante lesiones o costras en zonas expuestas como la cara o las extremidades. Aunque en la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, el aumento de resistencias a algunos tratamientos puede dificultar su abordaje.

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Esta patología es una de las patologías incluidas entre las prioridades de actualización de la Guía Terapéutica Antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud (Guía PRAN). Mientras se desarrolla esta revisión, el PRAN ha puesto esta información a disposición de los profesionales sanitarios y recuerda que las resistencias a los antibióticos constituyen uno de los principales desafíos para la salud pública y subraya la importancia de utilizar estos medicamentos de forma prudente y únicamente cuando sean necesarios.