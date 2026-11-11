Más de 50 entidades piden que el cáncer sea una prioridad política

En España, más de 2,3 millones de personas viven con cáncer

Se reclaman cinco medidas para mejorar la prevención, la atención a los pacientes y la investigación

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Más de 50 entidades relacionadas con el cáncer han unido fuerzas para pedir a los partidos políticos que la lucha contra esta enfermedad sea una prioridad en la próxima legislatura. Lo hacen a través del Manifiesto de todos contra el cáncer, presentado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El objetivo es mejorar la vida de los pacientes y aumentar su supervivencia.

Más prevención y una atención más humana

Cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse actuando sobre los principales factores de riesgo. Por eso, las entidades reclaman medidas para reducir el consumo de tabaco y nicotina, especialmente entre los más jóvenes, y mejorar los programas de detección precoz. También piden garantizar una atención integral y más humana, con independencia del lugar de residencia o de la fase de la enfermedad.

Proteger a los pacientes e impulsar la investigación

El cáncer también tiene consecuencias en la vida laboral. El 37% de los nuevos casos se diagnostican en personas en edad de trabajar. De ellas, el 45% reconoce tener dificultades para continuar con su actividad profesional. Por eso, el manifiesto propone una protección laboral y económica adaptada a las necesidades de los pacientes, también cuando regresan al trabajo.

La investigación es otra de las grandes reivindicaciones. Las entidades reclaman una financiación estable y creciente para impulsar nuevos tratamientos y mejorar la supervivencia. El objetivo es superar el 70% en 2030. Cinco medidas para mejorar la vida de quienes conviven con la enfermedad.