Antoni Mateu 15 NOV 2026 - 07:00h.

La media de pasos de los españoles supera en un 16% a la de Francia y en un 13% a la del conjunto de usuarios de la comunidad internacional, de acuerdo con los datos compartidos por una app que mide los pasos

¿Cuál es la forma más saludable de caminar?: un experto del CSIC da las claves

Compartir







¿Quién camina más en Europa? Los datos colocan a España en cabeza, y las cifras sitúan a nuestro país en una media de 8.752 pasos diarios, la cifra más alta de los cinco mercados europeos comparados, según los datos que ha dado a conocer la compañía catalana Macadam, una aplicación que permite medir los pasos diarios y obtener recompensas por caminar. El periodo analizado va del 1 de enero al 13 de octubre de 2026.

Con estos datos encima de la mesa, la clasificación queda así: tras España aparece Italia, con 8.382 pasos diarios por usuario activo, seguida de Reino Unido (8.209), Alemania (7.779) y Francia (7.563), que cierra la lista. La media global de los datos aportados por la compañía se sitúa en 7.716 pasos al día, y la cifra española la supera en un 13%.

Caminamos más entre semana, y septiembre registra más actividad

Aunque apostamos por unos hábitos de vida activos, los datos compartidos ilustran que tenemos preferencia por ciertas franjas horarias a la hora de movernos. Y no sólo para practicar deporte: también, para caminar más.

PUEDE INTERESARTE El truco más simple al caminar que acelera el metabolismo y protege tu corazón

La lógica induce a pensar que, de primeras, podríamos registrar más pasos durante el fin de semana, ya que es cuando disponemos de más tiempo libre. No obstante, de acuerdo con las informaciones compartidas por Macadam, es de lunes a viernes, cuando registramos más actividad.

Así pues, entre semana, la media es de 9.059 pasos diarios, frente a los 7.986 del fin de semana, un 12% menos. Sin embargo, una cosa es la media y otra cosa es la mediana, la cual se sitúa en los 7.238 pasos diarios. De esta forma, la mitad de los usuarios activos camina más que esa cantidad y la otra mitad, menos.

Y no solamente hay picos de actividad registrada en función del día (o de la hora). El momento del año también importa. De acuerdo con los últimos datos aportados de 2026, septiembre ha sido el mes con más actividad registrada, con 9.178 pasos diarios de media, y el 10 de septiembre fue el día con más movimiento: 9.732 pasos por usuario activo.

Hay un perfil específico que camina más, según los datos

¿Hay algún perfil demográfico que practique más actividad que el resto? De acuerdo con las métricas compartidas por parte de Macadam, el grupo de edad comprendido entre los 45 y los 55 años son los que más registraron sus entrenamientos físicos.

No obstante, de acuerdo con la compañía, el 60% de los usuarios españoles tiene menos de 35 años. Entre quienes han compartido su género para el estudio, se revela que las mujeres (el 55%) caminan más que lo que lo puedan hacer los hombres (43%) y personas con de otros géneros (2%).