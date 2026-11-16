Los sanitarios de Cataluña han alertado del aumento del consumo de la droga conocida como 'polvo de mono'

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Alerta en los centros sanitarios de Cataluña tras detectar un aumento de casos de consumo de de la conocida droga como polvo de mono. Según han informado medios de comunicación como el periódico 'La Vanguardia', desde 2024 se han multiplicado por cinco los ingresos hospitalarios a causa del consumo de esta droga.

Los sanitarios de Cataluña han observado en las últimas semanas cómo ha aumentado el consumo de esta droga conocida como ‘polvo de mono’. Esta sustancia, que pertenece al grupo de las catinonas sintéticas, ha ganado presencia en los últimos años y cada vez provoca más ingresos y atenciones médicas, según denuncia Emilio Salgado, responsable de la unidad de toxicología clínica del área de urgencias del Hospital Clínic, al periódico 'La Vanguardia'.

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Se multiplican los casos de polvo de mono

En sus declaraciones a la televisión catalana 'TV3', Emilio Delgado, responsable del área de toxicología del Hospital Clínic de Barcelona, ha confirmado que, durante 2024, se atendieron a 28 pacientes relacionados con esta droga. Sin embargo, en lo que llevamos de 2026, la cifra ha aumentado hasta los 130 casos.

El responsable del área de toxicología del Hospital Clínic de Barcelona sostiene que este crecimiento es especialmente preocupante y ha asegurado que se trata de uno de los cambios más importantes que ha observado durante la última década, además de advertir de los posibles efectos que puede tener su expansión sobre la salud de todo aquel que la consuma.

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¿Qué es esta droga y qué efectos produce?

Esta droga sintética conocida en España como ‘polvo de mono’ o 'monkey dust' es una estimuladora del sistema nervioso que puede provocar sensaciones de euforia, mayor sociabilidad y reducir el hambre y el cansancio. Sus efectos son similares a los de otras sustancias como la cocaína o las anfetaminas y, según un informe del Ministerio de Sanidad de 2025, estas drogas pueden consumirse por vía oral o inhalada.

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Entre los problemas que genera esta droga se encuentran la ansiedad, la paranoia y las alteraciones del ritmo cardíaco. Como explica Mireia Ventura, responsable del área de análisis e internacional de Energy Control, consumida en pequeñas dosis esta droga puede provocar "un efecto estimulante, de conexión con la gente, de estimulación sexual. Pero en el momento en que se consume durante varios días, pueden aparecer estos efectos de ansiedad, paranoia e incluso psicosis”.

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¿De dónde viene su nombre?

Los primeros casos de esta droga se detectaron en Reino Unido y se apodó como 'polvo de mono' ya que los consumidores mostraban bajo sus efectos comportamientos muy peligrosos. Algunos de ellos llegaron a subirse a farolas y edificios o "incluso a saltar a carreteras con tráfico", detallan los medios británicos.

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A nivel internacional, el Consejo Asesor sobre el Uso Indebido de Drogas del Reino Unido lanzaba un informe actualizado este mes de septiembre en el que alertaba sobre la composición de esta sustancia. En el documento emitido por los equipos sanitarios británicos se explicaba que 'el polvo de mono' podía contener uno o varios compuestos distintos de catinonas sintéticas.

“Su consumo ha pasado a ser motivo de preocupación, tanto para las fuerzas y cuerpos de seguridad como para los servicios públicos en general, debido a su impacto en los consumidores y en las comunidades", destacaba en el informe la sanidad británica.

Por eso, este aumento de los casos atendidos en Cataluña ha encendido las alarmas entre los especialistas que advierten de los riesgos de esta droga.