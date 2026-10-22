La sorpresa de dos periodistas en Telde que encontraron droga al hacer un directo junto al mar

Tras un directo encontraron un fardo de droga junto al mar y avisaron a la policía.

El 'buzón de la droga' de una comunidad de vecinos en Málaga: el detenido lo usaba como punto de venta de cocaína

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Isaías Santana, redactor de Televisión Canaria, y Aday Déniz, cámara de la cadena autonómica, acababan de realizar una conexión en directo para el programa 'Buenos días, Canarias' cuando algo llamó su atención junto al mar, en las inmediaciones del Centro Comercial Las Terrazas. Lo relata el Diario de Las Palmas. Y no deja de ser sorprendente.

Ambos distinguieron un paquete sospechoso cerca del agua. Al acercarse, comprobaron que tenía la apariencia de un fardo de droga y decidieron avisar a la Policía Nacional. Hasta el lugar se desplazaron varios agentes para rastrear la zona y comprobar si hay más paquetes de droga en los alrededores. A la intervención se sumaron efectivos de la unidad judicial especializada en estupefacientes y de la Policía Científica, encargados de realizar las comprobaciones pertinentes.