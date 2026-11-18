Plastificantes como los ftalatos, retardantes de llama, filtros solares, pesticidas y los denominados compuestos 'químicos eternos'

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Plastificantes como los ftalatos, retardantes de llama, filtros solares, pesticidas y los denominados compuestos 'químicos eternos' (PFAS) llegan a la sangre del cordón umbilical, según un estudio del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) que ha detectado 76 sustancias químicas en muestras materno-fetales.

Publicado en la revista Environmental Science & Technology, el trabajo ha analizado de forma simultánea cuatro tipos de muestras biológicas (sangre materna, placenta, sangre de cordón umbilical y orina materna) recogidas en el momento del parto a 23 mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Gracias a una técnica de espectrometría de masas de alta resolución, el equipo científico ha rastreado 659 compuestos y ha obtenido un mapa detallado de su distribución entre la madre, la placenta y el feto.

76 sustancias identificadas

Las 76 sustancias identificadas presentan niveles de toxicidad muy variables y abarcan desde compuestos cotidianos de la dieta o el cuidado personal, como la cafeína, el edulcorante sorbitol o fármacos comunes, hasta contaminantes industriales, pesticidas y derivados del tabaco como la cotinina.

El estudio describe por primera vez la presencia en la placenta y el cordón umbilical de tres ésteres organofosforados utilizados como retardantes de llama, que en investigaciones previas se han asociado con alteraciones metabólicas y un menor crecimiento fetal.

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Asimismo, los investigadores han comprobado que la lipofilia -la capacidad de disolverse en grasas- es el factor principal que determina el comportamiento de estas sustancias: las lipofílicas tienden a quedar retenidas en las membranas de la placenta, mientras que las hidrofílicas atraviesan esta barrera con mayor facilidad.

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Así actúa la placenta ante estas sustancias

No obstante, el trabajo revela que algunos contaminantes como los compuestos perfluorados PFOS y PFHxS o el herbicida bromoxinil llegan al cordón umbilical sin acumularse en la placenta, pese a que su estructura molecular hacía prever lo contrario.

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La investigadora del IDAEA y autora del estudio Montse Marquès Bueno ha explicado que este hallazgo sugiere que la placenta no actúa solo como un filtro pasivo, sino que podría utilizar proteínas transportadoras como mecanismos de transporte activo para mover determinadas sustancias hacia el feto.

El estudio, que subraya la necesidad de analizar varias muestras a la vez para evaluar de forma real la exposición fetal, se ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Columbia (EE. UU.), la Universidad de Amberes (Bélgica), la Universitat Rovira i Virgili y el Institut de Recerca Biomèdica CatSud - Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.