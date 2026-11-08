telecinco.es Málaga, 08 NOV 2026 - 09:40h.

Se trata del primer estudio sociológico realizado en España específicamente sobre el uso social de la cerveza

El 84,4% de los encuestados elige el encuentro presencial frente al 3,2% que optaría por internet, una preferencia que se mantiene también entre los jóvenes

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En un mundo donde el móvil ya está prácticamente en el centro de nuestras vidas, los españoles siguen prefiriendo el contacto físico y los encuentros amigos o familiares antes que pasar el tiempo conectados a las pantallas o las redes sociales.

Uno de los espacios en los que esa presencialidad se materializa de manera más recurrente son los bares, y ahora un estudio del Centro de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Málaga para Cerveceros de España revela que el 84,4% de los consumidores de cerveza prefiere quedar en persona con la gente, mientras que solo un 3,2% se decantaría por las redes sociales.

Y más concretamente el 80,8 % de los consumidores de cerveza de Andalucía y Canarias preferiría tomar una caña con un amigo frente a pasar una hora más conectado a las redes sociales. Ambas comunidades se encuentran entre las zonas donde más han aumentado los encuentros presenciales, junto con Barcelona (31,5 %) y por delante de Madrid (24,2 %).

El bar como punto de encuentro

El trabajo no avala el consumo de cerveza sino que analiza el hecho del contacto humano en torno a una bebida y la importancia de "quedar para vernos" en el bar, "un auténtico dinamizador de relaciones".

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Durante la investigación, basada en 4.002 entrevistas realizadas entre mayo y de junio de 2026, los investigadores han analizado hábitos de relación, lugares y frecuencia de encuentro, interacción digital y presencial, rituales compartidos, sentimiento de pertenencia, comportamientos generacionales y diferentes indicadores de bienestar.

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El resultado dibuja una sociedad en transformación tecnológica, pero en la que determinadas prácticas de encuentro siguen actuando como mecanismos cotidianos de conexión social.

Internet 'no puede' con las cañas

Uno de los resultados más significativos se produce cuando se plantea directamente a los encuestados la elección entre ambas formas de relación. Entre utilizar internet o quedar a tomar una caña con un amigo, el 84,4% de los consumidores elegiría "sin duda" o "probablemente" el encuentro presencial, mientras que solo un 3,2% se decantaría por las redes sociales.

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Además, el análisis generacional muestra que esta preferencia se mantiene también en los jóvenes, lo que cuestiona la idea de que la extensión de las relaciones digitales esté sustituyendo necesariamente a los encuentros físicos. Además, el 83,5% de los consumidores considera que quedar a tomar algo ayuda a conectar fuera de las pantallas.

El papel de la hostelería

Los datos destacan también el papel que desempeña la hostelería. El 92,7% de los consumidores señala bares, restaurantes o cafeterías como espacios en los que ha consumido cerveza durante el último mes por delante del propio hogar, citado por el 79,3%.

Además tanto consumidores de cerveza (82,7%) como no consumidores (73,7%) consideran que estos lugares contribuyen "mucho" o "bastante" a generar vida social y relaciones entre los vecinos de su barrio.

La cerveza aparece así menos como una finalidad independiente que como uno de los elementos alrededor de los cuales se organiza ese tiempo compartido. Eso se observa también en los motivos declarados para quedar. El 85,5% señala disfrutar del momento, el 71,6% cuidar sus relaciones sociales y el 71,4% celebrar algo especial.

Quedar para tomar una cerveza

La investigación confirma igualmente el carácter relacional de esta práctica. El 82% de los consumidores había quedado durante el último mes para tomar una cerveza con amigos; el 69,3%, con su pareja; y el 49,6%, con otros familiares. Además, un 74,1% había quedado con alguien para tomar específicamente una cerveza, sin que existiera necesariamente otro motivo para el encuentro.

La investigación revela también que el 86% afirma haber sentido que el tiempo había pasado rápidamente y el 83,3%, termina estando de mejor humor.

En conjunto, la investigación describe una sociedad más digital, con transformaciones generacionales evidentes y nuevas formas de relacionarse, pero en la que el encuentro físico sigue manteniendo una posición central.

Más que estudiar una bebida de forma aislada, la investigación permite observar una determinada manera española de encontrarse, conversar, compartir y mantener relaciones sociales alrededor de ella.