Asun Chamoso 02 NOV 2026 - 04:30h.

El estudio está impulsado por el Laboratorio Antidopaje de Cataluña, dependiente del Hospital del Mar Research Institute

Se han analizado muestras de más 200 deportistas de doce disciplinas diferentes

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BarcelonaUn estudio del Laboratorio Antidopaje de Cataluña, dependiente del Hospital del Mar Research Institute, ha permitido validar la toma de muestras de sangre capilar como herramienta igual de efectiva para detectar potenciales casos de dopaje que la tradicional muestra de sangre venosa.

La investigación, publicada en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, ha analizado más de 200 muestras de ambos tipos procedentes de deportistas de una docena de disciplinas deportivas. Atletas, piragüistas, remeros, nadadores, ciclistas y practicantes de taekwondo. También nadadores paralímpicos, de esgrima, de levantamiento de peso y de tiro.

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Las muestras se recogieron entre marzo y junio de 2025 por parte de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). Todas se analizaron utilizando los mismos métodos, y los resultados indican "una alta concordancia en los parámetros más relevantes que se utilizan en el pasaporte biológico de los deportistas, que permite la detección de dopaje sanguíneo, lo que demuestra la factibilidad de utilizar la toma de muestras de sangre capilar en la lucha contra el dopaje", explica Rosa Ventura, directora del Laboratorio Antidopaje de Cataluña.

Este hecho puede facilitar de forma importante la captación de muestras para el seguimiento del pasaporte biológico de los deportistas, en concreto el pasaporte hematológico que permite detectar el uso de dopaje sanguíneo, como las transfusiones, la eritropoyetina recombinante (EPO) y sus análogos y miméticos, y fármacos relacionados con la hipoxia para mejorar el rendimiento deportivo.

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Más detección y disuasión

Las muestras de sangre capilar solo recogen entre 300 y 500 µL de sangre del brazo, un volumen menor comparado con los 2 o 2,5 ml en la toma de muestras de sangre venosa que se utiliza de forma habitual. Las muestras con el sistema ahora validado las puede tomar cualquier persona con una formación mínima, mientras que con el sistema habitual hace falta que lo haga una persona con formación sanitaria. Además, el transporte es más fácil, ya que las muestras ocupan menos espacio. "Esto facilita de forma sustancial la captación de muestras en escenarios donde ahora es muy complicado hacerlo y multiplicar el número de controles. De esta manera, ampliamos la capacidad de detectar el dopaje y nuestra capacidad disuasiva, y avanzamos hacia un deporte más limpio", destaca Núria Monfort, responsable técnica del laboratorio.

Los deportistas que participaron en el estudio respondieron a un cuestionario sobre la idoneidad de la nueva forma de tomar las muestras. El 81% valoraron la facilidad del sistema y un 90% aseguraron que no tuvieron dolor con él. A la vez, se obtuvo en el primer intento la cantidad necesaria de sangre para llevar a cabo los análisis en un 97% de los casos.

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Ahora, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) está valorando los diferentes sistemas para tomar este tipo de muestras de sangre capilar para aplicarlos en la práctica antidopaje.