Candela Hornero Madrid, 17 NOV 2026 - 14:19h.

La investigación liderada por el Hospital 12 de Octubre demuestra que el virus VCN-01, combinado con quimioterapia, triplica la tasa de supervivencia a los 18 meses

Los problemas para detectar el cáncer de páncreas: "Los síntomas se suelen confundir"

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Un estudio internacional ha demostrado que un virus responsable de algunos resfriados, modificado genéticamente y denominado VCN-01, puede multiplicar hasta por tres la tasa de supervivencia a los 18 meses en pacientes con cáncer de páncreas metastásico cuando se administra en combinación con quimioterapia. Así lo informa también en video José Rocamora.

La investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista científica Nature Medicine, forma parte del ensayo clínico de fase 2b VIRAGE y está liderada por Rocío García-Carbonero, jefa de la Unidad de Tumores Digestivos y Neuroendocrinos del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

En esta fase del estudio se ha evaluado la eficacia y la seguridad de administrar por vía intravenosa el agente biológico VCN-01 junto con el tratamiento quimioterápico habitual, frente al uso exclusivo de quimioterapia. En el ensayo han participado 112 pacientes con cáncer de páncreas metastásico que no habían recibido tratamiento previo para esta enfermedad.

Se trata de uno de los tumores más agresivos y se estima que en 2026 se diagnosticarán más de 10.400 nuevos casos en España. Su pronóstico es especialmente desfavorable, ya que los síntomas comienzan a manifestarse cuando la enfermedad está en una fase avanzada. A esta situación se suma el aumento de la mortalidad en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres, asociado al incremento de la incidencia.

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Entre 2013 y 2017, la supervivencia a los cinco años del diagnóstico fue del 10,3% en hombres y del 12,1% en mujeres. Solo en 2024, 8.392 personas fallecieron en nuestro país a causa de este cáncer.

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Un virus responsable de resfriados contra el cáncer de páncreas

La terapia está basada en un adenovirus, —virus muy común, responsable de resfriados leves o afecciones respiratorias —reprogramado en laboratorio para actuar como un virus oncolítico, es decir, diseñado específicamente para dirigirse, infectar y multiplicarse de forma selectiva dentro de las células cancerosas hasta destruirlas, respetando los tejidos sanos.

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Este tipo de cáncer es difícil de tratar, ya que genera a su alrededor una densa capa de tejido fibroso —estroma— que actúa como un escudo protector, impidiendo que tanto la quimioterapia como las células defensivas del sistema inmunitario penetren en la masa tumoral.

Sin embargo, este virus modificado, el VCN-0, según ha explicado García-Carbonero, ataca por dos vías. "Por un lado, se replica efectivamente en la célula tumoral y la mata y, por otro, produce una enzima llamada hialuronidasa PH20 que rompe la matriz fibrosa que rodea el tumor y esto facilita tanto la penetración de la quimioterapia como la de las defensas del sistema inmune propio del organismo, una herramienta muy potente para combatir el cáncer".

Aumento de la supervivencia a largo plazo

Los resultados de este ensayo muestra que la incorporación de VCN-01 a la quimioterapia elevó la mediana de supervivencia global hasta los 10,8 meses, en comparación con los 8,6 meses observados en el grupo tratado únicamente con quimioterapia.

Sin embargo, es a largo plazo donde el beneficio clínico se hizo especialmente evidente, mostrando una marcada separación de las curvas de supervivencia a partir del primer año de tratamiento: a los 15 meses la supervivencia fue del 35,5% en el grupo de pacientes tratados con el virus junto con quimioterapia, frente al 12,8% en los que recibieron solo quimioterapia.

Más allá, a los 18 meses, la tasa de supervivencia se mantuvo en un 31,1% en el grupo que recibió VCN-01, en comparación con el 8,5% en el grupo con quimioterapia estándar. Finalmente, en los pacientes que recibieron una segunda dosis del virus, la supervivencia global subió a 14,8 meses, frente a 11,6 con quimioterapia exclusiva, y el tiempo que el tratamiento nuevo logró contener el tumor se duplicó, pasando de 5,4 a 11,2 meses.

Además, la administración intravenosa de VCN-01 mostró un perfil de seguridad manejable y predecible, con efectos secundarios leves o moderados y que incluso con la segunda dosis la toxicidad fue sensiblemente menor. Además, no se registraron eventos adversos graves.

Nuevas vías de investigación: combinar el virus con otros tratamientos

Más allá de los resultados obtenidos hasta ahora, el virus oncolítico VCN-01 podría abrir la puerta a nuevas estrategias para combatir el cáncer de páncreas. Así lo apunta Rocío García-Carbonero, que señala que su mecanismo de acción podría aumentar también la eficacia de otros tratamientos.

"Por cómo actúa el virus, es posible que también pueda incrementar la eficacia de otros esquemas de quimioterapia o de estrategias terapéuticas novedosas, como las dirigidas al oncogén KRAS", explica la especialista. Entre estas nuevas opciones se encuentra daraxonrasib, un fármaco que ha obtenido recientemente resultados positivos.

La investigadora apunta que el siguiente paso será estudiar cómo funcionan estas combinaciones y evaluar tanto su tolerancia como su eficacia: "El mecanismo de acción del virus puede ser fácilmente combinado con estas nuevas terapias dirigidas y eso es lo que se tendrá que empezar a ensayar a continuación".