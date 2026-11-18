El nuevo tratamiento biológico frena el avance de la enfermedad y reduce el número de crisis de los pacientes

María, diagnosticada de cáncer de pulmón sin ser fumadora: "He tenido mucha suerte, el tiempo es fundamental"

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Se aprueba un nuevo tratamiento para las personas que padecen de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología crónica que sufren casi tres millones de personas en España y que es la tercera causa de muerte.

Goyo es uno de los primeros pacientes en probar este nuevo tratamiento. Le diagnosticaron EPOC hace 12 años y su primera crisis llegó con la pandemia y relata que desde entonces la enfermedad "es una lucha diaria". Tras un ingreso de 11 días, la vida de Gregorio Gámez dio un cambio radical y costumbres que hasta entonces formaban parte de su rutina diaria, las tuvo que dejar de hacer: "Estuve 11 días hospitalizado y a partir de ahí tengo que cuidarme muchísimo".

Este hombre de 65 años es el primer paciente del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, en recibir la nueva terapia biológica. Lleva solo dos meses y medio con las inyecciones, pero ya empieza a notar los beneficios. Alfonso Montero, fisioterapeuta respiratorio expresa en relación al tratamiento de Goyo que, "el cambio es muy grande".

"El cambio es muy grande"

Hasta ahora solo podían tratar los síntomas con broncodilatadores pero ya es posible poner freno al avance de esta enfermedad crónica. La medicación está indicada para pacientes con inflamación tipo 2 y un mal control de la enfermedad, pero para conseguir resultados hay que entrenar la respiración y eso se trabaja en el gimnasio del hospital: "Es un entrenamiento diario físico, es un entrenamiento diario mental ". Gracias a este tratamiento, los pacientes mejoran en la rehabilitación respiratoria, ganan autonomía y se encuentran mejor. "Ayer me puse la quinta inyección ya, ya son dos meses y medio. Noto una mayor fluidez de oxígeno dentro", explica Goyo animado por la evolución del tratamiento.

Por otra parte, Myriam Calle, neumóloga de SEPAR, explica que este tipo de tratamientos tienen como objetivo "actuar antes de que se produzca el daño" y añade que los resultados están siendo muy positivos: "Pacientes que tenían al año dos o tres crisis que requerían tratamientos en urgencias e incluso hospitalizaciones no han tenido esas crisis".

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Goyo satura bien sobre la bicicleta estática y la espirometría confirma su mejoría: "Yo esto antes no lo podía hacer porque no me entraba aire". Este avance supone también la culminación de una reivindicación en la que Fenaer y EPOC España han trabajado durante meses, reclamando a las autoridades sanitarias que los pacientes españoles pudieran acceder a esta nueva alternativa terapéutica cuando existiera indicación clínica. La petición contó además con el respaldo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).