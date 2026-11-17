Se trata del tumor más letal y en España provoca una muerte cada 20 minutos

Dan el primer paso para un cribado de cáncer de pulmón de España: así consiguen identificar el tumor en una fase temprana

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Aunque el cáncer de pulmón es una enfermedad que sigue afectando cada vez más a los hombres, en los últimos años se está observando que el incremento de casos es mayor en las mujeres. Desde 2020, la cifra apenas ha variado entre los hombres, pero en las mujeres se ha pasado de los 7.800 a los casi 12.000 casos.

Influye el tacaco, pero también hay pacientes que no han sido fumadoras. Se trata del tumor más letal: en España provoca una muerte cada 20 minutos. Por ello, quieren fomentar los cribados en mayores de 50 años que fumen o hayan fumado un paquete diario durante, al menos, 20 años.

"Yo entré en quirófano sin saber que era algo malo lo que tenía y para sorpresa de todo el mundo, incluso el cirujano, resultó una adenocarcinoma pulmonar", cuenta María Delgado, diagnosticada a los 42 años de cáncer de pulmón sin ser fumadora. Estefani, a los 35, y tres años después, también su madre. Mi madre también ha sido paciente de cáncer de pulmón y falleció hace tres años", cuenta.

"Podríamos aumentar la supervivencia al 50 o al 60%"

Como ellas, 35.000 personas van a tener cáncer de pulmón este año y cuando da la cara puede ser tarde. En 7 de cada 10 casos ya está en fase avanzada. "El diagnóstico normalmente se hace de forma muy tardía", señala Bernard Gaspar, presidente de la Asociación de Afectados de Cáncer de Pulmón. Además, "las posibilidades de curación son pequeñas", advierte Javier de Castro, jefe de Oncología del Hospital La Paz de Madrid.

Por ello, aplauden el primer proyecto piloto nacional de cribado de cáncer de pulmón en el que participan 28 hospitales públicos y privados de 14 comunidades autónomas. "El 70% de los cánceres detectados en el contexto de cribado lo son en un estadio inicial donde todavía se puede curar con cirugía", subraya Luis Miguel Seijo, neumólogo de Quirón Salud y director del Proyecto Cassandra.

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La prueba en fumadores mayores de 50 años es un TAC de baja dosis. "Podíamos aumentar la supervivencia al 50 o al 60%", indica Bernard Gaspar. Castilla-La Mancha y Cataluña incluirán los cribados en su cartera de prestaciones en el 2027 para pacientes como María. "Yo he tenido mucha suerte pero hay gente que no. ¿Por qué? Porque el tiempo es fundamental", confiesa. Y es que el diagnóstico sigue siendo clave.