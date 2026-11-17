El piragüista ha aprovechado su altavoz en redes sociales para divulgar sobre el cáncer infantil y el osteosarcoma que él mismo padeció

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A Nico Adega le diagnosticaron un cáncer de huesos en la rodilla derecha cuando solo tenía siete años. Tras dos años de hospital, 20 ciclos de quimioterapia, 34 de inmunoterapia y más de 15 operaciones, consiguió poco a poco recuperar su vida. El piragüismo le permitió volver “a sentirse igual que el resto”.

Adega no ha dejado de remar. Con 16 años se convirtió en octavo de Europa y en 2024 se proclamó campeón del mundo. Ahora dice que quiere ser “el referente” que nunca tuvo y conseguir una medalla olímpica.

El piragüista ha aprovechado su altavoz en redes sociales para divulgar sobre el cáncer infantil y el osteosarcoma, el cáncer que él mismo padecía. “Aquí compartiré mi historia como superviviente de cáncer, mi día a día con discapacidad física, mi camino hacia los Juegos Paralímpicos y todo lo que estoy construyendo junto a hospitales, fundaciones y asociaciones para ayudar a más familias”, escribió el joven deportista en sus redes sociales.

“De niño pasé por un cáncer infantil y hoy soy campeón del mundo de paracanoe (piragüismo adaptado). Comparto mi historia por una razón: que quien esté en un hospital, en proceso de rehabilitación o en un bache no se sienta solo”, confiesa el piragüista en uno de sus reels publicado en su cuenta de Instagram.

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Nico encontró en el piragüismo su forma de volver a hacer deporte y con una idea clara que se ha convertido en su lema de vida: “que nadie te ponga límites”. Su vida quedó paralizada dos años en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña, donde recibió 20 ciclos de quimioterapia y 34 de inmunoterapia y se sometió a más de 15 operaciones.

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Adega contó a ‘Levante-EMV’ en una entrevista que tardó tres años en asumir que su vida no sería igual. Cuando recibió el alta, quiso recuperar de golpe todo lo que se había perdido. Volvió con ganas de correr, saltar, y jugar con su hermano, pero se topó con una nueva realidad.

Durante un tiempo intentó hacer las mismas actividades de antes, hasta que la rotura de la prótesis le hizo entender que tenía que encontrar otra manera de practicar deporte. Y la acabó encontrando en el piragüismo, un deporte que, confiesa, le cambió la vida. “Me devolvió la felicidad del Nico de seis años que no paraba quito y estaba todo el día practicando deporte. Me devolvió la esencia”. Le contó a ‘Infobae’. Ahora, su objetivo es clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.