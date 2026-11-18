La interrupción del tratamiento antes de tiempo es la principal causa del aumento de resistencia de las bacterias

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Una bacteria resistente a los antibióticos provoca cada año más de 1.200.000 muertes. Automedicarse y tomar antibióticos sin seguir las indicaciones de los médicos puede provocar resistencia a las bacterias, un problema sanitario conocido como la pandemia silenciosa.

Se trata de un "problema a nivel mundial" provocado por el uso masivo de antibióticos en personas y animales. José Miguel Cisneros de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC) advierte de que el uso de medicamentos antibacterianos debe reducirse: "Seguimos haciendo tratamientos muy injustificados tratando infecciones por virus con antibióticos que no lo requieren".

Una de las principales causas por las que las bacterias se vuelven resistentes a los medicamentos se debe a la interrupción del tratamiento antes de tiempo. "La pauta que te han puesto es la pauta que debes completar", indica Eloísa Mohedano, farmacéutica, y es que, aunque los síntomas hayan desaparecido, algunas bacterias pueden haber resistido al tratamiento y reproducirse rápidamente con la resistencia al medicamento.

Un problema de salud mundial

Aunque a corto plazo interrumpir el tratamiento de antibióticos antes de tiempo no parezca tener consecuencias, la realidad es mucho más peligrosa. Muchas veces esta situación se da en hospitales donde una neumonía que pasa al torrente sanguíneo puede llegar a ser mortal. "Estamos en una situación clave porque la progresión de las resistencias bacterianas continúa", señala José Miguel Cisneros.

Ante esta situación, si la resistencia a los antibióticos crece "cuando realmente haya una enfermedad o una dolencia, puede que ya no surtan efecto", explica Eloísa Mohedano. Aunque hay personas que sí aplican con diligencia las indicaciones de los profesionales médicos, otras confiesan que en muchas ocasiones los antibióticos son "como tomarse una aspirina" aún sabiendo que tomarlos sin indicación médica puede provocar que no haga efecto "de ninguna clase".

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Sin embargo, la solución no es más complicada que simplemente ajustarse a las necesidades reales, el antibiótico correcto, la dosis necesaria y durante el tiempo preciso que aconsejen los profesionales de la salud.