Siete de cada 10 casos de cáncer de pulmón se diagnostican en estadios avanzados y las posibilidades de curación son pequeñas

Un virus que causa resfriados, modificado genéticamente, logra aumentar la supervivencia en cáncer de páncreas metastásico

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Cada 20 minutos muere un paciente de cáncer de pulmón en España. Se trata del tumor más letal y los médicos insisten en apostar por la prevención. La comunidad científica llevaba años reclamando un cribado para identificar la enfermedad en una fase temprana y poder aplicarle un tratamiento menos agresivo. Y ahora ya es posible.

Siete de cada 10 casos de cáncer de pulmón se diagnostican en estadios avanzados y las posibilidades de curación son pequeñas. "Cuando un paciente acude al médico es porque tiene síntomas o porque se encuentra mal y el tumor ya ha avanzado", señala Luis Miguel Seijo, neumólogo de Quirón Salud y director del proyecto Cassandra Separ.

El 70% de los cánceres detectados con este cribado estaban en estado inicial

Cassandra Separ es el primer proyecto piloto nacional de cribado de cáncer de pulmón. El especialista afirma que el 70% de los cánceres detectados con este cribado estaban en estado inicial y todavía se podía curar con cirugía.

Los candidatos para este proyecto son las personas de más de 50 años que fuman o han fumado un paquete diario durante 20 años. La prueba consiste en un tac de baja dosis. "La radiación que usamos en este tipo de exploración es aproximadamente una sexta parte que recibe un ser humano en España por estar vivo", explica Seijo.

Participan 28 hospitales en el proyecto

El neumólogo revela cuál es el mayor riesgo que tiene esta prueba: "Quizás el mayor riesgo es no acudir al cribado y que se detecte un cáncer de pulmón demasiado tarde". En este proyecto participan 28 hospitales y los médicos insisten en la importancia de una detección precoz.

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Con este cribado, se podría aumentar la tasa de supervivencia en un 50% o 60%, según los expertos. De momento, Castilla La Mancha incluirá los cribados en su cartera de prestaciones a partir de enero y unos meses lo hará Cataluña.