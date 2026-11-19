Olivia Carbonell, superviviente de un intento de suicidio, enfatiza la importancia de tener una red de apoyo y pedir ayuda

Madrid acoge la I Feria Nacional de Salud Mental, la primera que se celebra en España: "Nunca se ha hecho algo así"

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Al hablar sobre la prevención del suicidio y el bienestar psicológico, hay veces ni las propias familias saben por lo que están pasando sus hijos. Pese al recorrido de las últimas décadas en esta materia, hay que trabajar más en la salud mental y dar más herramientas y acompañamiento a las personas que piden o necesitan ayuda. Historias como la de Javier, que perdió a su hija cuando tenía 20 años, son muestra de la importancia de seguir hablando de salud mental: "Hay que saber hablar de suicidio, hay que saber qué decir, dónde decirlo y cómo decirlo, pero hablar de suicidio salva".

Javier Jiménez, presidente de la Asociación Sara Jiménez conoce la necesidad de hablar de suicidio y prevención para que no sea un tema tabú. Lo ve cada día en los jóvenes que contactan con la asociación que creó en memoria de su hija: "Sobre todo, a los chavales lo que les transmitimos es que su vida no es corta porque en el 90% de las cartas de despedida hay frases como: 'Vais a estar mejor sin mi".

"Lo que quería es dejar de sufrir", explica Javier sobre su hija al comienzo de la 1ª Feria Nacional de Salud Mental que se ha celebrado este jueves en Madrid bajo el lema 'Compartimos, vivimos'

"Quería dejar de sufrir"

"Que pidan ayuda por favor", pide Olivia Carbonell para quien la Asociación Sara Jiménez ha sido un faro en el momento más oscuro de su vida. "Yo estaba ahí. Ahora sigo teniendo problemas, sigo siendo bipolar, pero ahora sé cómo gestionarlo", explica Olivia sobre su propia trayectoria.

El 30 de mayo de 2024, Olivia Carbonell tuvo un intento de suicidio: "Es una sensación, un dolor que no puedes compartir". Sin embargo, explica que gracias a la asociación, ahora se siente más acompañada: "Ahora tengo esta red de apoyo y sé pedir ayuda. Si tengo una crisis me voy directamente al centro de salud".

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Es importante agarrarse con fuerza a quienes ofrecen su ayuda: "También hay gente como tu con la que puedes hablar, con la que puedes empatizar y sobre todo con la que te vas a entender". Saber acompañar a quienes lo necesitan no es fácil, pero de ese dolor inmenso surge también un abrazo que reconforta.