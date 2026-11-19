En una de cada tres ocasiones que se retrasó la cita médica, se terminó acudiendo a urgencias

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Una actitud cada vez más extendida cuando se tiene un problema de salud es retrasar al máximo la consulta con el médico. Se estima que 17 millones de españoles retrasan sus citas médicas o evitan acudir al médico si no es estrictamente necesario. La gran mayoría, el 77%, lo han hecho porque pensaban que su dolencia se curaría sola, por falta de tiempo o por las demoras en conseguir cita médica. Sin embargo, el 30% de las personas que postergaron acudir al médico tuvieron que acudir finalmente al servicio de urgencias.

Ante esta situación, el 61% de las personas que retrasaron su cita médica indicaron que en caso de poder hacer la valoración por teléfono, videollamada o por chat, sin necesidad de desplazarse, no retrasarían su cita con los profesionales. Aunque esta opción existe en algunas Comunidades Autónomas, no siempre está disponible, y muchas personas optan por retrasar la consulta con el médico. Además, cada vez es más habitual suplir la falta de consejo profesional con consultas a internet: "Se le pregunta a Google, ¿no?".

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Sin embargo, el dato más preocupante es que más del 70% de las personas se han automedicado alguna vez, con el riesgo que eso conlleva, para evitar o retrasar una consulta: "Al final acabas automedicándote". Son decisiones que pueden tener graves consecuencias ya que una de cada tres personas que aplazaron una cita con el doctor acabó en urgencias.

"El eje del sistema es el médico de cabecera, es el que debe valorar al paciente, sus dolencias y cuando, o no, derivarlo al especialista", explica Miguel Genebat del departamento de medicina interna del Hospital Viamed Fátima.

Revisiones médicas voluntarias

Por otra parte, más allá de tener hábitos saludables como una buena alimentación o hacer deporte habitualmente, es tan importante acudir al médico cuando se tienen síntomas de alguna enfermedad como hacerse chequeos médicos regularmente. En España, uno de cada tres ciudadanos no se hace nunca una revisión médica de forma voluntaria, solo acude al profesional cuando detecta algún problema.

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"Si entrenas cinco días, perfecto. Pero, hay que hacer deporte mínimo tres días a la semana", señala un profesional del deporte sobre las recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Además, "la dieta mediterránea como base" es fundamental para asegurar que el cuerpo tiene los nutrientes necesarios para estar saludable. Los buenos hábitos son necesarios pero, en ocasiones insuficientes y, tal y como explica Javier de la Fuente, Jefe de medicina interna del Hospital Ribera Povisa, las revisiones médicas también deberían ser un hábito: "No es muy habitual lo del chequeo de salud de forma espontánea".