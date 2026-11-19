Antoni Mateu 19 NOV 2026 - 07:00h.

Andy Aguilar, CEO de Legit Health y cofundadora del proyecto de IA explica los avances que implican las herramientas de este tipo

Una fotografía del rostro podría ayudar a predecir el riesgo de muerte en pacientes con cáncer mediante IA, según un estudio

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El diagnóstico por imagen, por parte de algoritmos, en consulta médica, tiene de cada vez más peso. Pero una cosa es que la tecnología funcione, y otra es que esté certificada y auditada para que se implemente a gran escala. Es el caso de Legit Health, empresa bilbaína, que ha conseguido desarrollar un algoritmo que, de forma segura (y siempre bajo supervisión) ya es capaz de detectar más de 300 enfermedades de la piel.

La CEO y cofundadora de la empresa, Andy Aguilar, cuenta qué hay detrás de una herramienta de este tipo: desde lo que es capaz de detectar hasta cómo beneficia a los pacientes en consulta, pasando por la precisión de diagnóstico.

Incluso para la logística de los profesionales y de personas que acuden a consulta: “el tiempo de espera se redujo un 56% en hospitales como Cruces o Puerta de Hierro”, donde este software se empezó a implementar paulatinamente, explica la directiva.

La IA analiza a partir de una foto, pero es el médico quién diagnostica

Uno de los requisitos para que se implemente el uso de algoritmos en consulta es que estos sean tratados como herramientas de apoyo, y no como útiles de diagnóstico. En este sentido Aguilar cuenta que la IA de Legit Health “el médico hace una foto de la zona de piel que preocupa y, en segundos, se analiza la imagen”.

Después, según explica Aguilar, la IA devuelve una lista ordenada de los diagnósticos más probables, según la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, con una estimación de la gravedad, y avisa si hay señales que aconsejen mirarla pronto.

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En este sentido, aunque el programa muestre una lista de lo que sería más probable, la última palabra la tiene el especialista: “El médico combina (el resultado de la IA) con lo que ve en la exploración y con lo que cuenta el paciente y decide el diagnóstico, el tratamiento o si tiene que verle un especialista y con qué urgencia. Es como tener al lado a un compañero que ha revisado miles de casos”.

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Las dolencias que ya reconoce

La CEO de la compañía desgrana lo que hay detrás de las más de 300 dolencias que es capaz de reconocer. Uno de los primeros escenarios que expone es "un lunar que ha cambiado y preocupa, ayuda con el cáncer de piel, como el melanoma o el carcinoma basocelular”.

También, panoramas más cotidianos, como “el acné de un adolescente, eczema o psoriasis”. Incluso en “enfermedades raras, las más difíciles de reconocer, es donde más ayuda”. En esta línea, expone un caso reciente: “en un estudio, el acierto de los médicos en la psoriasis pustulosa generalizada, pasó del 26% al 58%” integrando la IA de Legit Health.

Ahora obtiene certificación médica europea

Para que una herramienta de este tipo pueda, no sólo funcionar, sino que sea segura para su implementación a gran escala, debe de obtener certificaciones que aseguran el cumplimiento de unos estándares. En este caso, la normativa MDR europea, cuenta Aguilar, “es el examen más exigente que existe hoy en tecnología sanitaria”.

Así pues, “se ha tenido que demostrar que ayuda de verdad, que los riesgos están controlados, que hay calidad en cada paso y que se vigila en el día a día”. Detalla la CEO que se han elaborado “análisis de todo lo que podría salir mal y de cómo se evita”, así como también, un sistema que cubre cómo se diseña, se prueba y se actualiza el software, incluida la ciberseguridad y la protección de los datos de los pacientes.