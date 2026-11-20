El Papa Francisco mencionó en varias ocasiones ser gran admirador de Pablo d'Ors, el autor de 'Biografía del silencio'

La importancia del conocimiento sobre una dieta sana en los más pequeños: "Ellos eligen su propia comida"

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Pablo d'Ors, gurú de la meditación y sacerdote católico, convirtió su 'Biografía del silencio' en todo un 'bestseller' que acumula ya millones de seguidores en todo el mundo. Hasta el propio Papa Francisco mencionó en algunas ocasiones que era un gran admirador de sus enseñanzas sobre el arte de dominar la mente propia.

Hoy en día se vive con demasiada actividad, pensamientos constantes y ruido exterior que se convierte en ruido interior y transforma la mente en una máquina centrifugadora. "La mente es una bestia, un caballo salvaje, el mono loco", apunta Alicia López-van Dam de 'La casa de la Luna'.

Ante tanto nivel de actividad, parar y dominar la mente se convierte en una necesidad. Para Alicia López-van Dam, el descanso de la mente consiste en "aprender a aburrirse", aunque, "da un poco de miedo". "Ahora todo nos aleja de la quietud", señala la profesora de yoga y meditación.

"Aprender a aburrirse"

"La vida no es solamente exhalar, también es inhalar, volver a casa", explica Pablo d'Ors, sacerdote y meditador. Sobre la meditación, Alicia explica que "no hay que aspirar a poner la mente en blanco, hay que aspirar a tomar distancia de lo que pasa con la mente".

Para lograr abrir las puertas de la meditación, Pablo d'Ors recomienda hacer "algo que hagas normalmente en tu casa, como una actividad doméstica, pero hazla muy despacio". Como ejemplo, Pablo d'Ors propone atarse "los cordones de los zapatos".

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Entrenar esa quietud que Pablo d'Ors desarrolló en el fenómeno editorial 'Biografía del silencio'. "Hay algo más importante que hacer y que pensar, y es mirar, es escuchar" para lograr recuperar la serenidad, añade el sacerdote.

"Estás entrenando la felicidad, la plenitud de la vida" explica Alicia López-van Dam, sobre el camino para volver a conectar con uno mismo en un mundo con muchos estímulos y que se mueve cada vez más rápido.