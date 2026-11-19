Carlos Plá Valencia, 19 NOV 2026 - 07:30h.

Tras perder su casa en Massanassa en las inundaciones, Adrián se trasladó a un pueblo del interior de Valencia con su novia para gestionar un albergue de montaña y vivir con sus animales

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La tarde del 29 de octubre de 2024, Adrián estaba cuidando los caballos de la cuadra en la que trabajaba en Ribarroja (Valencia) cuando recibió la llamada de su madre. "Me dijo que estaba empezando a entrar agua en casa, lo dejé todo y cogí el coche para ver lo que pasaba", recuerda Adrián García, afectado por la Dana.

A pesar de las prisas, la situación se complicaba por minutos y a unos kilómetros de su pueblo, Massanassa, el agua le obligó a buscar refugio y lo encontró en la tienda de Ikea en Alfafar. "Llevaba el agua por encima de las ruedas y pude subir al parking que hay en la primera planta para ponerme a salvo", cuenta.

Allí recibió comida y atención por parte de los empleados durante esa fatídica noche. "Estoy muy agradecido por todo lo que hicieron por mí y por toda la gente que estábamos allí. Se portaron muy bien con nosotros y nos salvaron la vida", afirma.

Después de horas incomunicado sin saber nada de sus padres ni de su novia, Adrián decidió abandonar el centro comercial a las cinco de la mañana. "Imagínate lo que me encontré por el camino, era un desastre. Finalmente, llegué a casa y estaban allí mis padres. Mi madre se pudo refugiar en el primer piso con los animales y mi padre consiguió llegar después de ver como nuestro bar también quedó destrozado", explica.

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A la mañana siguiente, pudieron comprobar la magnitud de la tragedia, gran parte de la casa, dividida en dos viviendas, una para sus padres y otra para él, quedó arrasada por el agua y el barro.

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Cambio de vida

Sin casa y sin trabajo, los padres de Adrián decidieron dejar Massanassa y trasladarse a La Yesa, un pequeño pueblo de la comarca de Los Serranos, en el interior de la provincia de Valencia. "Allí tienen una casita y necesitaban descansar de todo lo que estábamos viviendo".

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Él aguanto tres meses más, pero finalmente decidió seguir el mismo camino junto a su novia Irene. "Era una posibilidad que habíamos pensado en otras ocasiones, pero la dana casi nos obligó a dar el paso de buscar una nueva vida", explica.

Una vez allí, junto a sus padres, optaron a la licitación de un albergue de montaña con restaurante y una pequeña granja para buscar un nuevo medio de vida. "Al final no lo concedieron y ahora tenemos mucho trabajo sobre todo los fines de semana. Además, puedo disfrutar de mis caballos y tenemos un poni, patos y gallinas para nosotros".

Dos años después de la tragedia, el camino no ha sido fácil, pero Irene y Adrián han encontrado un lugar en el que rehacer su vida y que comparten en la cuenta de Instagram, @vidaconanimales. "Una desgracia hemos conseguido transformarla en una ventaja. Nuestra idea es vivir aquí en el futuro, pero nunca se sabe, más después de lo que vivimos en la dana", explica Adrián, que asegura que "la vida nos ha castigado duramente, pero también nos ha regalado el paraíso en el que estamos".