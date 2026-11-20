Almudena Rodríguez de Urzáiz y Elisa Ruiz, dos víctimas de violencia de género: una sufrió maltrato y la otra, un intento de degüello

Condenado a pena de cárcel por encerrar y amenazar a su pareja en Granada: "Te voy a cortar una pierna"

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La violencia de género sigue siendo una lacra alarmante. Lo demuestra el relato de dos mujeres víctimas. Tienen historias muy distintas, pero ambas han afrontado sufrimiento y graves secuelas. Una de ellas sigue viviendo muy cerca de su maltratador y la otra está en silla de ruedas y no puede hablar.

"Yo daba noticias de mujeres muertas y maltratadas", recuerda Almudena Rodríguez de Urzáiz, periodista de la Televisión de Galicia (TVG). Aún reconociendo los patrones y siendo consciente de las consecuencias, es difícil como víctima asimilar lo que se está sufriendo.

El mensaje que recibió Almudena Rodríguez de Urzáiz: "Si me denuncias, te mato"

Almudena se casó en 2015 y, poco a poco, su pareja le hizo caer. "Yo dejé de hacer, y eso lo pueden confirmar personas de mi entorno, vida social". La periodista se vio inmersa en una espiral de violencia constante que no cesó ni aun teniendo a sus dos hijos, con agresiones verbales. Recibió todo tipo de insultos delante de los pequeños, "era lo habitual". Y también sufrió agresiones físicas, en unas noches grabadas en su memoria: "Fue una paliza, con puñetazos. Yo me fui a trabajar después. A las 05:00 de la mañana levanté a mis hijos. Me los llevé a casa de mis padres y yo entraba a las 06:30 horas".

En estas situaciones emerge un temor desenfrenado: "Si no lo vives, es muy complicado entender cómo te puede llegar a paralizar". Las víctimas tienen miedo a perder a sus hijos o a perder su vida. "Si me denuncias, te mato". Ese fue el mensaje que recibió Almudena. Con ayuda de sus familiares, la periodista consiguió denunciar y ahora su expareja tiene dos condenas firmes y acatadas, ademá de un juicio pendiente por quebrantar la orden de alejamiento. "Tuve mucho tiempo un sentimiento de vergüenza, de cómo me pasaba a mí eso. Y como no era capaz de salir de ahí, siempre tuve claro que lo quería visibilizar", apunta.

Elisa fue agredida por su exmarido, que la intentó degollar: su familia recauda fondos para su tratamiento

El visibilizar ayuda a quienes sufren escenarios similares, como en el caso de Elisa en Armilla, en Granada. En 2023, su marido la intentó degollar, provocándole daños irreversibles. "Le dejó con medio cuerpo paralizado. A día de hoy, la cara ya gesticula bastante mejor", cuenta Antonio Miguel Osuna Ruiz, el hijo de la mujer.

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Tres años más tarde, su familia sigue luchando sin descanso para que Elisabeth recupere el habla. "No hemos podido aún hablar con mi madre, porque no se puede comunicar. Pero ella lo ha pasado muy mal y solo se ven las fuerzas que tiene de seguir adelante", precisa su hijo. A través de un crowdfunding en GoFundMe, esperan financiar los 5.000 euros al mes que cuesta su tratamiento. Por ahora han recaudado más de 17.000 euros.