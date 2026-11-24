Paz Serrano 24 NOV 2026 - 16:13h.

Jaime, Guillermo y Mar reclaman que la Seguridad Social cubra los audífonos más allá de los 26 años

Maialen Olea, la psicóloga sorda que rompe barreras ayudando a pacientes sordos: "No se sienten realmente comprendidos"

Compartir







Un 10% de la población española tiene problemas de audición, y solo cuatro de cada 10 utiliza audífono. ¿Saben cuál es uno de los motivos? El coste. Pueden llegar a costar 6.000 euros y, aunque estén financiados para menores de 26 años, los afectados piden que estén cubiertos por la Seguridad Social.

Jaime no había aprendido a hablar cuando quedó sordo como secuela de una meningitis. Sin los audífonos pierde información esencial para poder trabajar y relacionarse: "No toda la gente sabe cómo me tienen que hablar. Me tengo que presentar yo diciendo, oye, padezco de una discapacidad auditiva", explica Jaime, de 33 años y sordo desde los tres.

A Guillermo, con hipoacusia severa bilateral, le cambió la vida probar un audífono de calidad: "He ido descubriendo sonidos nuevos. No sabía que las hojas de los libros, cuando las pasaba, hacían ruido". El año que viene cumple 26 años, edad a la que ya no existe cobertura para comprar o renovar estos dispositivos, cuya vida útil es de unos cinco años.

"No entiendo que no se me cubra a partir de cierta edad"

"Perdí mis derechos, porque el sistema nacional de salud te deja sin la prestación para audífonos", señala una campaña para concienciar sobre este problema. Y los pacientes también se pronuncian.

PUEDE INTERESARTE La Reina Letizia se atrevió con un mensaje en lengua de signos a las personas sordas por el 90 aniversario de la Confederación Estatal

"No entiendo que no se me cubra a partir de cierta edad, que no es que deje de ser sorda, me sigue haciendo falta", señala Mar, de 22 años, diagnosticada con hipoacusia profunda congénita. Ella es sorda de nacimiento y tiene miedo de depender siempre de sus padres.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Si se me compra un audífono, y no me puedo pagar los costes y tampoco me puedo pagar un audífono nuevo, no es un capricho, es una necesidad. Si me quitas unos audífonos no puedo hacer nada", sentencia Mar. Todos ellos luchan por el derecho a poder escuchar y a que la sordera deje de ser una discapacidad invisible.