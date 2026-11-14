Ada Colau ha cargado también contra una derechista cruel con los vulnerables pero cobarde

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La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha pedido este sábado el voto para luchar por una verdadera sanidad pública universal y ha prometido ampliar la cobertura al dentista, los audífonos y la salud visual y también el acompañamiento integral durante la menopausia.

"Sí, señores de la derecha, eso no les va a gustar, pero vamos a hablar de menopausia también", ha avisado Colau en el mitin organizado por Frente Amplio en Sevilla, donde la coalición ha querido marcar distancias con el PSOE y reivindicar que el "voto útil" es el que lleva su nombre en la papeleta.

"Nosotros queremos ir a por más, queremos más derechos", ha sentenciado

Colau ha cargado contra una "derechista cruel con los vulnerables, pero cobarde", pero ha afirmado que, a diferencia del PSOE, su único objetivo no es evitar que gobiernen PP y Vox: "Nosotros queremos ir a por más, queremos más derechos, queremos dignidad, queremos efectivamente recortar privilegios por arriba para proteger la mayoría social por abajo".

La líder de Frente Amplio, que ha comenzado su discurso con su tradicional lema en catalán "fuera especuladores de nuestros barrios", cree que aumenta el nerviosismo en la derecha según avanza la campaña porque sabe que van "muy en serio" cuando dicen que subirán impuestos a los ricos y se enfrentarán a los especuladores.

"No llegaremos para que las cosas sigan igual", ha destacado

"Allí donde hemos gobernado, lo hemos hecho", ha destacado reivindicando de nuevo su paso por la Alcaldía de Barcelona y defendiendo su lucha contra un "turismo masificado que está robando" las ciudades a los vecinos. "No llegaremos para que las cosas sigan igual. Llegaremos para expropiar a los fondos buitre y ampliar el parque de vivienda social", ha prometido.

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"Nos enfrentamos a Airbnb, a los fondos buitre, cerramos miles de pisos turísticos ilegales cuando nadie lo hacía, esos pisos pasaron al mercado residencial y cuando Airbnb al principio se negaba a retirar los anuncios de esos pisos ilegales, les pusimos una multa de medio millón de euros. Y se sentaron y al final tuvieron que sacar los anuncios de los pisos ilegales se cerraron y se convirtieron en viviendas", ha destacado.

El objetivo de Frente Amplio, ha explicado, es tener una sanidad pública con financiación y profesionales suficientes para acabar con las listas de espera y ampliar las coberturas para que no queden fueras partes esenciales del cuerpo, como los ojos, los dientes o los oídos. "Esto no es un sueño, esto es realidad. Por eso decimos que queremos subir a los impuestos a los ricos para que se acaben las listas de espera, para que los señoritos de derechas dejen de hacer negocio con nuestra sanidad", ha concluido.