Están afectados productos elaborados con frutos secos de las marcas Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Medina y Carrefour

Se ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado este miércoles de la posible presencia de fragmentos de vidrio en productos de frutos secos de varias marcas.

En concreto, están afectados productos elaborados con frutos secos de las marcas Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Medina y Carrefour.

En un comunicado, la Aesan ha señalado que la notificación de alerta ha sido trasladada por las autoridades catalanas después de que la propia empresa les haya comunicado la incidencia, en cumplimiento de la legislación.

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La agencia ha apuntado que la distribución inicial se ha producido en la mayor parte del territorio nacional y se ha trasladado la información a las autoridades autonómicas competentes para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Además, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Los productos afectados: cómo identificarlos

Los productos implicados llevan por nombre Mix Spring & Go (Auchan, lotes 1127091 con fecha de consumo preferente 12/12/2026 y 1128091 con fecha 15/03/2027, bolsas de 40 gramos) y Mix para ensalada con bayas de goji (El Corte Inglés, lote 112747 con fecha 22/01/2027, tarrina de 250 gramos).

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También figuran bolsas de 125 gramos de pipas de girasol peladas fritas (1127555 con fecha 03/02/2027, 1128181 con fecha 17/03/2027 y 1128258 con fecha 28/03/2027), tarrina de 400 gramos de Cóctel fiesta (1128079 con fecha 16/03/2027) y tarrina de 250 gramos de pipas de girasol peladas (1128238 con fecha 28/03/2027), todas ellas de El Corte Inglés.

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En la lista se incluyen igualmente pipas de girasol de Lidl (lotes 1127796 con fecha 10/03/2027, 1128182 con fecha 17/03/2027 y 1127704 con fecha 20/02/2027) y bolsas Natura Mix Antiox de Borges (1127306 con fecha 14/04/2027, 1127948 con fecha 10/06/2027 y 1127774 con fecha 19/05/2027).

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La Aesan ha alertado, además, de la posible presencia de vidrio en el Cóctel bolero de alipende (lote 1127790 con fecha de 28/01/2027), en bolsas de pipas peladas de alipende (lote 1127868 con fecha 09/02/2027) y en bolsas de Mix picoteo de alipende (lote 1128041 con fecha 09/02/2027).

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La alerta afecta, asimismo, a bolsas de pipas de girasol natural peladas de Carrefour (lotes 2100700 con fecha 18/02/2027, 2100768 con fecha 01/03/2027, 2100901 con fecha 05/04/2027), otras bolsas de Carrefour (lotes 1127427 con fecha 17/07/2027 y 1127901 con fecha 03/09/2027) y bolsas Mixtus Party de Medina (1127780 con fecha 21/02/2027).