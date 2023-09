Así es Lucas Burgueño, psicólogo experto en estrés, protagonista de la trifulca con Óscar Puente en el AVE

Lucas Burgueño publica en sus redes la trifulca que ha protagonizado con Óscar Puente en el AVE

El joven interpeló a Óscar Puente de forma insistente por Puigdemont mientras el diputado le insistía en que le dejara o llamaría a la Policía

Las reacciones al altercado de Óscar Puente en el AVE: Pablo Iglesias estalla y habla de fascistas contra la soberanía popular

El AVE que une la capital vallisoletana con Madrid y que parte de la estación Campo Grande a las 08:45 horas ha salido con un retraso de 22 minutos este viernes debido a un incidente en el que se han visto implicado el diputado socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, con otro pasajero. Finalmente, el tren ha llegado a la capital de España con una demora de 17 minutos.

A las pocas horas de producirse dicho incidente, este mismo pasajero ha querido romper su anonimato y ha desvelado su identidad en las redes sociales. El pasajero que ha increpado al diputado del PSOE es un joven llamado Lucas Burgueño que afirma ser psicólogo y dar clases en una universidad madrileña. De hecho, licenciado por la Universidad de Salamanca, se autodefine como un gran interesado en la gestión del estrés y la ansiedad. Según su perfil de LinkedIN, trabaja en eso desde al menos 2014.

El encontronazo protagonizado en el AVE

En sus redes sociales, ha compartido el momento en el que se protagonizaba este encontronazo con Óscar Puente. Justo a la entrada del coche del AVE, Lucas Burgueño interrumpía la conversación que el diputado y exalcalde de Valladolid estaba manteniendo con un trabajador de Renfe para preguntarle qué le parecía "lo de Puigdemont".

Sorprendido, Óscar Puente le sonreía y le pedía que le dejase en paz. Haciendo caso omiso, el pasajero continuaba haciéndole preguntas mientras se acercaba a la cara del diputado y grababa el incómodo momento. Cansado de lo que ha considerado un hostigamiento, el exalcalde de Valladolid pedía a los trabajadores de Renfe que llamasen a la Policía para que mediasen y echasen al pasajero del tren.

Al oír las quejas de Óscar Puente, la interventora se aproximó hasta la zona y pidió a Lucas Burgueño que se calmara o, finalmente, le tendría que echar del AVE.

La versión del supuesto psicólogo

Este no ha sido el único vídeo que ha compartido el joven en sus redes sociales ya que, tras bajarse del AVE y llegar a Madrid, ha subido otro vídeo en el que da su versión de los hechos. "Bueno, pues ya hemos terminado. Al llegar estaban esperándome los compañeros de la Policía Nacional que ya me han identificado y Óscar dice que va a denunciar a la interventora por no haberme echado del tren, que va a denunciar a la Policía de allí por no haberme sacado del tren. Hay un momento en el que me han dicho que si me cambiaba de asiento porque nos habían sentado juntos por lo visto y he dicho que no que yo me sentaba y que si quería que se cambiase él y se ha ido a otro sitio", explicaba en la publicación.

Después, el joven continuaba con su discurso: "O paramos esto entre todos o el país se nos va a la mierda con estos tiranos, os lo digo. Llego tarde a dar clase en Madrid a una de las mejores universidades de marketing del mundo. Llego tarde porque este tío ha decidido que un tren se quedase parado hasta que me echasen de él mismo, del cual no me han echado. Más de 500 personas han llegado tarde a sus vuelos, a sus trabajos y a sus quehaceres".

"Bueno, ya estoy llegando a mi destino a trabajar en Madrid. No me ha bajado Óscar Puente, eso estaba claro. No he cometido ningún delito, solamente he hecho una pregunta a un diputado de la Cámara (...). No me interesa la política, me interesa la nación española, pues no sé dónde está este caballero metido. La cuestión es que acabo a las tres de trabajar porque llegamos una hora tarde a Madrid por culpa de este señor. Voy a estar en Madrid hasta las 17:30 o 18:00 horas, si alguien quiere hablar del tema... yo encantado", apuntaba mientras se grababa a él mismo viajando en la parte trasera de un coche.

La versión de Óscar Puente: denunciará al pasajero que le increpaba

Por su parte, el diputado socialista Óscar Puente ha desvelado que el incidente se ha producido cuando en el tren con destino a Madrid, el pasajero ha tratado de impedir que accediera a su asiento y ha tenido que avisar a la Policía. El diputado del PSOE ha subrayado que no ha sido él quien ha decidido parar el viaje, sino la Policía. Además, Puente ha añadido que el pasajero que le increpaba, cuya identidad no ha desvelado, no ha sido desalojado del AVE, con lo que el enfrentamiento se ha repetido al llegar a destino.

"Este señor, al llegar a Madrid, ha repetido exactamente la misma actitud, de manera que la interventora ha tenido que volver a llamar a la Policía y la Policía ha tenido que sacarle al señor en la propia estación de Madrid --ha explicado--. En fin, esto es lo que nos toca vivir, lamentablemente".

Óscar Puente, que tenía el encargo de intervenir en el segundo debate de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, no ha querido responsabilizar al clima político de lo sucedido. "Son actuaciones de una persona concreta. El responsable es el que se comporta de una manera tan incívica y yo no quiero extender la responsabilidad más allá de quien la tiene", ha dicho.