Hammad apunta que los ciudadanos se encuentran encerrados en sus casas y sin poder salir a las calles y, de una manera resignada, añade que "como uno no tiene otra alternativa, se sienta y espera su destino". "Pase lo que pase, no sé a dónde ir ", añade.

Explica que, antes de llevar a cabo los ataques aéreos, los israelíes "a veces llaman y otras mandan mensajes", instantes antes de "lanzar un misil que, entre paréntesis, califican de aviso ". No obstante, manifiesta que se trata de un proyectil pequeño "que puede matar a 20 personas".

Además, Hammad, en una entrevista concedida a Cuatro al Día Fin de Semana, reitera que "hemos llegado a una situación en la que ya no tengo prisa ni tengo miedo" y agrega que "no estoy preocupado porque no vale para nada".