El vídeo de despedida que envió Iago, el joven de 19 años desaparecido en Pozuelo: "No me vais a volver a ver"

Iago volvió a su casa el jueves "a las seis y media o siete de la mañana". Dejó el móvil en casa y envió tres mensajes en formato vídeo "muy raros" a tres personas muy concretas: "Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver". Los mensajes son de "despedida" y se le veía afectado, aunque pensaban que era una broma por ser ayer los 'Santos Inocentes'. Las personas a las que envió los mensajes no han querido desvelar su identidad.