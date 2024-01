“En 2 minutos ya estoy muerto” : con este llamativo mensaje Jordi Sabaté Pons, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica ( ELA ), ha denunciado en las redes sociales el coste económico que tiene mantenerse con vida. El activista, de 40 años, fue diagnosticado hace una década de esta enfermedad sin tratamiento que afecta a más de 4.000 personas en España y que no tiene cura. No es el único que insiste en que las ayudas son insuficientes para vivir con ELA.

En el vídeo, Jordi Sabaté Pons está postrado en una cama y, mientras muestra los cuidados que requiere para meramente respirar, explica que "si no pagaran el costoso recibo de la luz por el consumo de las máquinas que me permiten respirar , en dos minutos estaría muerto”.

“Los enfermos de ELA pagamos por respirar . No es justo”, dice Jordi Sabaté, que con 40 años ya no puede moverse, hablar, comer, beber ni respirar por él mismo como consecuencia de una enfermedad que paraliza los músculos del cuerpo.

En su caso, daba a conocer que le ayudaban cinco familiares "a pagar mi asistencia vital 24 horas al día, formado por un equipo de cuatro profesionales sanitarios, que he tenido que buscar yo y pagar cuatro nóminas, es decir, pagar más de 7.500 euros al mes, sin contar el coste por bajas y vacaciones, es decir, si no fuera por la ayuda económica de mi familia, yo ahora mismo no estaría haciendo este vídeo, ya que estaría muerto, aunque quisiera seguir viviendo". "Me vería obligado a morir por no tener otra opción con ayudas públicas para poder seguir vivo", expresaba.