El desgarrador testimonio de una médico ante la inmigración en El Hierro: "Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias"

Con sus palabras comprobamos cómo se vive la inmigración desde el lado humano de una médico que trata a los migrantes de forma directa. "SOS. Soy médico de urgencias en la isla de El Hierro. Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros, llorando. Pues me he puesto a trabajar y al final he acabando llorando yo también. Señores políticos, déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias", destacaba Inmaculada en su perfil de X el pasado martes.