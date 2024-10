Save The Children desmiente la acusación de tráfico de niños en Guatemala: "Seguiremos trabajando para defender sus derechos"

El pasado mes de abril, la FECI registró la sede de Save The Children en Guatemala como protagonista de una investigación por supuesto tráfico de niños, a la que se incluían a diversas ONG. Por ello, Save The Children se mostró "impacta y desconcertada" al ser un allanamiento "sin precedentes" en sus oficinas, además de denunciar que no conocían "ninguna acusación específica". Asimismo, la ONG ha asegurado que no había evidencias "que respalden ninguna acusación de conducta indebida".