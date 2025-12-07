Carolina Durante anuncia nuevos y últimos conciertos para poner el broche final a su gira 'Fin de la aventura'

Carolina Durante es todo un referente de la música indie-rock. Un grupo madrileño formada en 2017 y compuesto por Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes y Mario del Valle, quienes pueden presumir de que "el núcleo que moviliza la banda sigue siendo el mismo, que es hacer música entre nosotros y pasárnoslo bien". Informa en el video Paula Alás.

Después de años de crecimiento y de recitales multitudinarios, han anunciado las fechas de los conciertos con las que despedirán su gira 'Fin de la aventura'. Tras ello, estos cuatro amigos lo tienen claro: "Empieza otra".

En total, nueve citas entre marzo de 2026 y enero de 2027 que pondrán punto y final a un disco de contradicciones y dudas con las que podemos sentirnos identificados. El escenario del cierre será el Movistar Arena de Madrid.

Antes de recalar en la capital española, pasarán por Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, Sevilla (Pop CAAC), Valencia (Roig Arena), Barcelona (Palau Sant Jordi), A Coruña (Coliseum) y Bilbao (Bizkaia Arena-BEC!). Las entradas ya están a la venta en su página web.