Víctima de la 'reina de la cirugía': "Me ofreció un cuerpo de sirena y las secuelas son terribles"

Tras someterse a varias intervenciones de cirugía estética en Cartagena, dos mujeres que sufrieron graves secuelas han denunciado que fueron operadas por una cirujana que no tenía el título homologado para practicar la medicina en España.

Sin embargo, la investigación policial llevada a cabo a raíz de estas denuncias ha llegado a la conclusión que no forma parte de ningún colegio profesional de médicos español ni cuenta con la homologación necesaria para ejercer la medicina en nuestro país.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Olga, una de las víctimas y denunciantes, que nos ha contado el infierno que vive desde que fue operada por esta falsa cirujana. "Me dijo que me iba a dejar un cuerpo de sirena con el paquete que me ofrecía, pero las secuelas son terribles. Tengo el abdomen y parte de la espalda deformadas, con dolores terribles", nos ha contado.