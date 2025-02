La Sociedad Española de Medicina Estética organiza estos días en Málaga un congreso para poner el foco en algo muy importante: no al intrusismo. El intrusismo laboral en el ámbito de la medicina estética duplica a los más de 7.000 médicos que ejercen de manera oficial y regulada esta profesión en España, algo que pone en riesgo la salud de los pacientes y puede llegar a causarles el fallecimiento.

Según ha manifestado a EFE el presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), Juan Antonio López, con motivo del 40 Congreso Nacional y el 24 Congreso Mundial de Medicina Estética que se celebran desde este jueves en Málaga, un 65 por ciento de los procedimientos estéticos los realizan profesionales no cualificados.

Además, el 20 por ciento de estas operaciones se realizan en lugares no regulados, como centros sin acreditación, peluquerías, domicilios o durante las 'fiestas del bótox', lo que puede tener consecuencias como quemaduras severas, necrosis, asimetrías faciales, infecciones y reacciones alérgicas que pueden desencadenar un shock anafiláctico.

De hecho, López ha subrayado que el 15 por ciento de los pacientes que acuden por primera vez a un centro de medicina estética lo hacen por u n efecto adverso de un procedimiento realizado, en general, por profesionales no médicos.

Por su parte, Sergio Fernández, vicepresidente segundo de la SEME, ha detallado que para ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas y no poner en riesgo su salud, la sociedad médica ha lanzado la campaña divulgativa 'Tu cara ya no me suena'.