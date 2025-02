Según ha explicado, llegó al domicilio en el que luego estuvo retenida engañada, ya que pensaba que iba a hacer una entrevista para ser camarera. “Cuando llego a ese piso no puedo salir. Me ofrecen beber un vaso de agua. No sé si había alguna sustancia que te anula la voluntad porque quedé un poco inconsciente, un poco en shock. Llevaba mi teléfono y mi documentación, pero cuando desperté no tenía nada. Y me dijo Torbe que tenía que grabar con él y que no tenía opción ninguna si no quería que a mi familia le pasase algo”, ha dicho. Y ha añadido: “Tenía que grabar escenas íntimas con él y luego aparte con más personas, tanto hombres como mujeres”.