Pero cuál fue la sorpresa del padre de la menor que, a su llegada, se lo encontraron como si no hubiera pasado nada: "Le vimos en un banco, el desgraciado en lugar de huir, se queda aquí. Le detuvieron porque le enganchamos y luego vino la policía y encima me llevaron a mí detenido (...) Participaron hasta los vecinos".

Y es que la familia tomó represalias, con lo que el padre de la víctima fue detenido pero luego quedó en libertad, aunque no se puede acercar al supuesto agresor por lesiones.

"Él está en prisión y me alegro, se merece la prisión permanente, esto tienen que ponerle. A saber si no lo ha hecho más o vete a saber si no lo ha hecho con su hija porque es la misma edad, que le metan cien años", pedía.