Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2024. Ese día, pasadas las 12:00 horas, la abuela del niño alertó al Servicio de Emergencias 112 porque “el aparato de ayuda respiratoria estaba dejando de funcionar”. En esta llamada, la abuela especificó lo siguiente: “Está con una máquina de oxígeno y me está desaturando, no consigo hacerlo reaccionar” … “el niño ha venido del hospital con una máquina de oxígeno, está al máximo, pero no acaba de reaccionar, la madre se encuentra con el niño”.