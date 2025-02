Así lo constata en el fallo que ha hecho público contra España por vulnerar derechos de la Carta Social Europea en la Cañada Real Galiana, en Madrid, donde unas 4.500 personas, 1.800 de ellas niños y niñas, llevan más de cuatro años sin luz. En su decisión, considera que cuando los estados optan por suministrar energía a través de empresas privadas, no pueden "subcontratar" sus obligaciones en materia de derechos humanos para con esas empresas. "Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado", subraya.

Igualmente, recalca que las viviendas que carecen de servicios básicos como el acceso a la electricidad y a la calefacción no puede considerarse una vivienda de "una población adecuada". Así, considera que la energía es "esencial" para fines de calefacción, iluminación, lavado, cocina y refrigeración.

También apunta que las medidas adoptadas en relación con el realojamiento fueron, a falta de otras medidas, "insuficientes" en términos de garantizar el disfrute del derecho a la vivienda en virtud del artículo 31, apartado 1, de la Carta. En esta misma línea, indica que España no ha adoptado medidas "adecuadas" para garantizar que los afectados de los Sectores 5 y 6 de Cañada Real disfrutan de su derecho a vivienda, lo que constituye una violación del artículo 31, apartado 1, de la Carta.

Asimismo, denunciaron una violación del artículo 23 porque el Estado no ha implementado medidas adecuadas destinadas a proteger a las personas mayores afectadas por los cortes de energía; del artículo 30, por no haber adoptado el Estado medidas que protejan a los vecinos de los sectores 5 y 6 de Cañada Real, contra la pobreza y la exclusión social; y del artículo 31, por no haber adoptado ninguna medida efectiva para evitar la interrupción de los servicios esenciales, incluido el suministro de electricidad.