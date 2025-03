El padre de Kira ha recordado que cuando su hija "salió para la escuela, decidió que no llegaría". "Para su madre y para mí, aquello fue algo impensable. Quiero transmitiros a todos que no hay profesional de la salud mental ni experto que sea capaz de cuantificar el dolor que tiene un niño cuando le hacen acoso escolar ", ha explicado.

"Si los golpes y las humillaciones no son cosa de un pareja, tampoco deben de ser cosas de niños. ¿O merece más protección una mujer que un niño?", se ha preguntado el padre de Kira, al tiempo que ha denunciado que se ha "normalizado el maltrato en los colegios". "Si los golpes y las humillaciones no son constantes y reiterados, se considera cosa de niños y no se aplica ningún protocolo", ha advertido.