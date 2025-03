Así consta en una sentencia contra la que cabe recurso, en la que los magistrados absuelven a María Pozo Baena de los delitos de provocación al odio. En ella se señala, no obstante, que "no hay duda de la gravedad de los delitos de odio", si bien expone que "ello no justifica que su persecución y condena se haga al margen del procedimiento legalmente establecido".