Según ha destacado el Ministerio Público, estos comentarios "constituyen un atentado contra la dignidad" del colectivo judío y suponen "una trivialización" del Holocausto. Entre los mensajes que podrían constituir un delito de odio figuran tales como: "Hitler era un cabrón por cargarse a los judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa"; "¿Qué sería más apropiado: eliminar todo Israel o solo a los judíos?"; "Los que más me gustaban eran los judíos. Muy fan de los judíos. Si estaban vivos no tanto".