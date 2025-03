Ella, en cambio, resultó absuelta un año después al considerar el juez que no se había acreditado que "participara de algún modo" en la "ilícita actividad" de su pareja, de modo que ordenó su excarcelación.

Ante esta falta de respuestas, el caso fue llevado a la Audiencia Nacional en junio de 2022, quien ha estimado parcialmente su recurso en una sentencia, en la que no duda de que existen las premisas legales para reconocer una indemnización .

En este caso, la Sala ha tenido en cuenta las siguientes causas para conceder la indemnización: la desvinculación física con su residencia y su familia, el haber tenido que convivir con otras personas no elegidas en un ámbito físico no elegido y sometido a una disciplina penitenciaria, el tiempo privada de libertad y el delito que se le imputó.

Por otro lado, consideran que no procede aumentar la cantidad con los 1.825 euros que las hijas de la demandante ingresaron en su cuenta de peculio en la cárcel, porque "no han sido abonados por la recurrente sino por sus hijas que no han formulado reclamación solicitando su abono".