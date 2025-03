Padre agredido por su hijo por un paquete de tabaco: "No era la primera vez. Otra vez me apuñaló en el corazón"

Además, nos ha relatado cómo sucedió todo: "Estábamos junto a unos amigos a los que había invitado para ver el fútbol y estaba también mi hijo pequeño. De pronto me pidió dos euros para trabajo me otro hijo, pero yo no tenía monedas. Me apagó el televisor y siguió insistiendo. Yo le doje que le daba la tarjeta, la cogió y se fue. Cuando volvió me dijo que no había comprado nada y se la pedí. Al devolverme la tarjeta me la tiró y le pegó a mi hijo pequeño con ella. Cuando reaccioné porque había pegado a mi otro hijo, directamente y sin dirigirme la palabra sacó el cuchillo y me dio dos puñaladas en la cabeza y una en el brazo.