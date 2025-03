Las palabras de José Bretón sobre cómo mató a sus hijos provocan la indignación

"Te tocará pagarlo el día que dejes este mundo y ahí si que va a empezar le verdadero sufrimiento, el que tú con esta sarta de memeces y falacias pretendes seguir haciéndole a esta mujer", decía Joaquín Prat

José Bretón confiesa cómo asesinó a sus hijos: "Antes de poner los cuerpos en el fuego comprobé que no respiraban”

José Bretón ha concedido unas entrevistas que se recogen en un libro y en las que cuenta cómo mató a sus hijos, Ruth y José, pero también habla sobre su exmujer y asegura que se ha perdonado a sí mismo porque si no lo hiciera, no podría seguir viviendo. Sus palabras provocan el estupor de todos y Joaquín Prat no dudaba en condenarlas en 'Vamos a ver'.

En su libro, Luisgé Martín recoge las confesiones que ha hecho José Bretón sobre le crimen de sus hijos. Pero además de contar cómo mató a los pequeños, habla de su exmujer. Dice que entiende que Ruth no le perdone, que tampoco sería capaz de pedirle disculpas pero sí dice que se ha perdonado a sí mismo porque no podría seguir viviendo si no lo hiciera.

"Si hubiera sido al revés, si Ruth hubiera matado a nuestros hijos, le hubiera perdonado", dice y añade: "Entiendo que me desee todo el mal del mundo, me lo he ganado con creces", decía y Joaquín Prat no podía disimular su estupor en 'Vamos a ver': "Todo el mal del mundo te lo deseamos todas las personas de buena voluntad".

"Estás pagando tus cuentas en la tierra con la justicia, yo soy una persona de fe, te tocará pagarlo el día que dejes este mundo y ahí si que va a empezar le verdadero sufrimiento, el que tú con esta sarta de memeces y falacias pretendes seguir haciéndole a esta mujer", continuaba diciendo Joaquín que, además, ponía de relieve la actitud de Ruth: "Nos dio, como otras de las que hemos hablado, nos ha dado una lección fundamentalmente de humanidad".

Las polémicas declaraciones de José Bretón

En sus declaraciones, José Bretón cuenta que disolvió pastillas en agua con azúcar y se la dio a beber a sus hijos: "No sé si hablé con ellos, pero no hubo palabras especiales. No hubo despedidas ni sentimentalismo. Yo estaba ido. Solo pensaba en que todo acabara".