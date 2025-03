Antonio, que ahora tiene la custodia de sus tres hijos, es un cocinero muy popular en Extremadura, conductor de un programa de cocina en la televisión autonómica hasta hace poco y que se presentó a las elecciones de mayo de 2023 por Juntos por Extremadura . Aunque, no obtuvo representación parlamentaria.

El cocinero señala en la entrevista al diario El Mundo, que su hijo es “una víctima prácticamente desde que nació”. Eso no justifica lo sucedido, señala, e insiste en que las “principales víctimas” son la educadora y su familia a quienes les pide perdón.

“Esto no se desencadena de un día para otro, sino por una serie de decisiones desde que mi hijo es muy pequeño y por las decisiones que va tomando la administración, cada una peor que la otra”. Antonio Granero se refiere a su proceso de divorcio de su exmujer.

Los otros dos más pequeños “están siendo señalados. Son los que más me preocupan porque están sufriendo esta semana la crudeza de la sociedad, cuando ellos no han hecho nada, no tienen nada que ver con esto”.