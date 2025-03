El abogado de la familia de Belén acusará a los menores de asesinato, por la violencia empleada. Mientras, la investigación intenta aclarar la participación de cada uno de ellos; la chica de 17 años y el menor de 14 años han declarado que huyeron por miedo pero que no la mataron .

Las posibles actuaciones judiciales sobre ellos no llegaron a tiempo. Tampoco los refuerzos para responder a las demandas de los trabajadores que, ahora ya sí, estudia la Junta. "Una educadora no puede estar sola en un recurso de este tipo con este perfil de menores", destaca la educadora social Pilar Mejorado. "Estamos hablando de piso de medidas judiciales que no tiene personal de seguridad y la exposición es directa", precisa José Manuel López, de servicio público de UGT Extremadura.