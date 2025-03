"Lo sentimos muchísimo por nuestra compañera porque ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos. No tienen vigilantes, no tienen cámaras de seguridad... Y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos. Pedimos hablar con el Gobierno. Es necesario un cambio en la ley del menor. Se tiene que revisar la edad. Menores con 16 años son más que conscientes debido al cambio que ha habido estos años de aquí para atrás en el acceso a internet, en los medios... Ellos tienen otra mentalidad. Son mayores, son más. Tienen más conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. No puede ser. Es muy barato matar. Es muy barato. Les sale muy barato y no hay consecuencias. Así que, por favor, pedimos que nos escuchen y que el Gobierno tome medidas en esta situación", ha sentenciado.