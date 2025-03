"No obstante, en el presente caso no nos encontramos ante una simple controversia de cambio de orden de los apellidos, sino que no se inscriba el apellido del padre biológico", matizan los magistrados. Pese a que el padre reclamó la paternidad cuando la menor tenía poco más de dos años, exponen, esta circunstancia no es suficiente para considerar que el interés de la niña aconseje mantener el apellido del marido de su madre.