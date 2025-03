" La gente cree que el gran problema del consumo de alcohol es el desarrollo de la adicción a esta droga , pero no es del todo cierto, porque también son graves las consecuencias en las carreteras (muertes e invalideces) el fracaso escolar de los jóvenes, los embarazos no deseados y su estrecha relación con más de 14 tipos de cáncer. Se sabe que la cantidad de consumo de alcohol ingerida por un joven antes de los 25 años está directamente asociada al desarrollo de cánceres a partir de los cincuenta años de edad", señala el psiquiatra.

Una de las principales cuestiones que ha abordado el doctor Gabriel Rubio en su libro es la vergüenza que sienten muchas familias y pacientes para hablar y abordar el problema . "En ocasiones las personas que acuden a pedir ayuda creen que han sido buenos padres o madres porque trabajaban y atendían las necesidades económicas familiares. Si embargo, no caían en la cuenta que cuando una de sus hijas quería hablar con el padre o la madre para contarle un problema, la respuesta de uno era que “ahora no puedo atenderte, díselo a tu madre". Esas situaciones son muy frecuentes en las familias donde uno de sus miembros tiene adicción alcohol y provoca lo que los expertos denominamos “negligencia emocional” . Esos jóvenes no encuentran en sus padres el cobijo emocional para poder madurar, lo que les obliga a adoptar roles impropios de su edad, con las respectivas secuelas en la adolescencia y en la edad adulta". Por esa razón, recomienda a las parejas e hijos pedir ayuda a otros miembros de la familia, a asociaciones o a profesionales de la sanidad.

Además, no es necesario que alguien beba a diario para cumplir criterios de adicción al alcohol , pero la línea roja que separa la adicción del consumo recreativo es que el fututo adicto empieza a utilizar la bebida para aliviar diferentes estados emocionales negativos (ansiedad, tristeza, aburrimiento, cabreo, miedo, vergüenza, etc.).

"Cuando consideremos que algún familiar nuestro tiene este tipo de conductas lo primero que tenemos que hacer es decírselo. Informarle de que estamos preocupados por la forma de consumir. El o ella nos dirá que somos unos exagerados porque “ni ellos llegan a casa a cuatro patas, ni tampoco son de esas personas que están durmiendo en un banco junto a un tetrabrick de vino”. Claro que no les pasa eso, pero la mayor parte de personas con adicción al alcohol no están en esas condiciones (afortunadamente). Una vez que les hemos expresado nuestras preocupaciones, deberíamos proponerles acudir al medico de Atención primaria para conocer su opinión", subraya el doctor.

Y, no solo la persona necesita acompañamiento profesional, ya que muchas veces nos olvidamos de la pareja o los hijos o las personas que han estado sosteniendo a esa persona durante años en su adicción. "Los familiares de las personas que conviven con un familiar con adicción al alcohol han de realizar su propio proceso de recuperación. Inicialmente creen que a ellos no les pasa nada, que si el otro deja de beber, todo se soluciona. Pero no es así, han sido tantos los años de convivencia, de ansiedad, de intentar controlar la conducta del familiar que se han abandonado, que han desatendido sus necesidades y las de su familia, y eso no se soluciona con la interrupción del consumo". Por lo tanto, ellos también necesitan cuidarse y pedir ayuda psicológica en tal caso.