“El abuso, el TCA y la negligencia me transformaron. Para renacer, tuve que elegirme a mí misma, renunciando al legado familiar y forjando mi propio camino. La libertad del ser humano está en la elección, y en toda elección hay una renuncia. Rememorar el abuso y la autodestrucción me removió, pero me permitió valorar mi presente. Hoy me encuentro en un momento de renacimiento y crecimiento. He aprendido a escucharme, a quererme y a valorarme, y me siento fuerte. Ahora hay una Miriam que tiene fe, pero de esa que no tiene nada que ver con la religión. Esa fe fue primordial en mi transformación. Confiar más allá de lo tangible”, expresa en una entrevista a la web de Informativos Telecinco.