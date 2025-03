Las discotecas incendiadas en Murcia en 2023 en las que fallecieron 13 personas no estaban correctamente compartimentadas para evitar la propagación del fuego de una sala a la otra, y tampoco cumplían con las distancias máximas de los recorridos de evacuación, según un informe pericial solicitado por la juez que instruye el caso.

La perito indica que la pared trasera de la nave y las medianerías sí tenían acreditada esa clasificación, pero no la fachada principal , y tampoco la separación horizontal de los dos locales ni la cubierta de los mismos.

En cuanto a las puertas ubicadas en la pared que separaba los dos locales, el informe constata que “no contaban con dispositivos de accionamiento antipánico para la evacuación” y señala que no se puede determinar si eran puertas cortafuegos, puesto que no existe ningún tipo de documentación que así lo avale.