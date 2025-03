Una joven salió de trabajar en torno a las 05.45 h. de la mañana en Málaga y se dirigió a su casa. Sin embargo, pronto notó que un hombre la seguía, de repente, la atacó por la espalda tapándole la boca y los ojos pero le salvó la intervención de un taxista que, tras intuir que estaba en peligro, no dudó en actuar.

"Sentía que alguien me estaba siguiendo, estaba cada vez más cerca", narraba Carla, que giró para comprobar si le seguían o no y fue cuando se produjo la agresión: "Me giré cuando estaba en el forcejeo y le vi los ojos, tenía ojos claros, piel clara, el pelo castaño tirando a pelirrojo, una sudadera beis y una chaqueta marrón. En cuanto que vio a David bajarse del taxi salió corriendo y o lo pudimos identificar".